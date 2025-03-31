في ليلة العيد.. إصابة 8 أشخاص في انقلاب سوزوكي بالإسكندرية



الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أصيب 8 أشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، في ليلة عيد الفطر المبارك؛ إثر حادث انقلاب سيارة سوزوكي "ميني فان" على طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، في نطاق حي وسط.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع الحادث عند نزلة كوبري حسن علام باتجاه الإسكندرية، ووجود عدد من المصابين.

انتقلت على الفور قوات الشرطة والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة عن انقلاب السيارة المشار إليها وإصابة مستقليها بجروح وكسور وكدمات متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى الميري الجامعي لتلقي العلاج اللازم، فيما تحرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.