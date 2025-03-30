"النظافة تعكس مدى تحضرنا".. محافظة بورسعيد توجه رسائل للمواطنين قبل العيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجهت محافظة بورسعيد، رسائل للمواطنين، اليوم الأحد، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وشدد المحافظة، في بيان لها، أن النظافة مسؤولية مشتركة تعكس مدى تحضرنا وحرصنا على بيئتنا وصحة أبنائنا، مطالبة التخلص من النفايات بطريقة صحيحة وفي الأماكن المخصصة لها، والحفاظ على نظافة المتنزهات والشواطئ وتجنب إلقاء المخلفات في الشوارع أو أمام المنازل.

وأكدت على أهمية التعاون مع عمال النظافة وتقدير جهودهم خلال هذه الفترة، وتوعية أبناءنا الصغار بأهمية الحفاظ على البيئة نظيفة،مختتمة حديثها بعبارة: "لنجعل العيد فرحة للجميع في بيئة نظيفة وصحية وآمنة".