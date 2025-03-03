إصابة صاحب مطعم أسماك بطلق ناري في مشاجرة قبل الافطار بالفيوم

الفيوم - حسين فتحى:

أصيب صاحب محل اسماك بطلق ناري بالرأس خلال مشاجرة بقرية طبهار التابعة لمركز ابشواي بمحافظة الفيوم وذلك قبل انطلاق مدفع الافطار في اليوم الثالث من شهر رمضان الكريم.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن الفيوم إخطار العقيد محمد علاء توفيق من مأمور قسم شرطة مركز ابشواي بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية طبهار استخدمت فيها الأسلحة النارية.

كشفت تحريات المباحث الجنائية والتى اشرف عليها العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، أن خلافا وقع بين زوجة صاحب محل أسماك يدعى "بدوى ف م - 47 عاماً" مقيم بقرية طبهار التابعة لمركز ابشواى، وبين جيرانها على خلفية قيامها برفع القمامة من أمام محل زوجها والقاءها بجوار منزل قريب من محل الأسماك الخاص بهم، وهو ما أغضب جارهم، حيث حدث تلاسن بالالفاظ تطورت إلى مشاجرة، حيث أحضر جارهم فرد خرطوش وأطلق منها طلقة أصابت رأس جاره صاحب محل الأسماك، حيث وقع على الأرض غارقاً فى دمائه.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى جامعة الفيوم ، كما جرى القبض على المتهم واخطرت نيابة ابشواى والتى تتولى التحقيق.