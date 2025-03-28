ضبط عاطل بحوزته 120 فرش حشيش وسلاح ناري في الغربية

الغربية- مروة شاهين:

ضبطت مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمديرية أمن الغربية، عاطل بإحدى قري دائرة المركز، بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، بلغت 120 طربة حشيش، وسلاح ناري بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي وهواتف محمولة.

تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارا من اللواء محمد عاصم رئيس المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتوافر معلومات لدي المقدم أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته كمية كبيرة، وسلاح ناري.

جاء ذلك بعد توافر المعلومات، وتقنين الإجراءات، وإعداد قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد شيحة، وبعمل الأكمنة الثابتة والمتنقلة أمكن ضبط المتهم ويدعي "ص. ال" عاطل وله معلومات جنائية، وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة لجوهر الحشيش بلغت 120 كيس، كانت معدة للتوزيع علي عملائه في عيد الفطر، وبندقية آليه وطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي وهواتف محمولة، متخذا من محل إقامته بإحدى القري مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وجرى اقتياد العاطل إلي ديوان عام المركز، و أقر بحيازته للمضبوطات بغرض الإتجار، وتحريز المضبوطات، وبعرضه علي النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.