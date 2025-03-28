محافظ الأقصر يناقش منظومات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية

الأقصر - محمد محروس:

عقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعا مع قيادات المحافظة لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية، وذلك في ضوء المتابعة الدورية لسير أعمال تلك الملفات ، بهدف إنجاز وإسراع وتيرة العمل في تلك الملفات.

واستمع محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، لعرض عن آخر موقف لمنظومة التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية في كافة مراكز ومدن المحافظة، مشيداً بما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من جهود مكثفة لرفع معدلات إنجاز هذه الملفات، موجهاً باستمرار تسريع وتيرة العمل طبقًا للاشتراطات القانونية، واستمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تعيق تقدم العمل.

وبشأن ملف المتغيرات المكانية، شدد محافظ الأقصر على ضرورة التنسيق ما بين مديرية الزراعة والوحدات المحلية، لمعاينة المتغيرات والرد على قانونية كل متغير فور ورودها ، وأكد على مسئولية رئيس المدينة عن المساهمة فى إنجاز المتغيرات المكانية.

كما وجه المهندس عبدالمطلب عماره، بالمتابعة الجادة من قبل رؤساء المدن لكافة الملفات وتحصيل الرسوم المقررة لسرعة إنجاز العمل والانتهاء من كافة الملفات في منظومة التقنين، مشدداً على ضرورة رفع معدلات الأداء على مستوى كافة مراحل أعمال المنظومة وصولا إلى التعاقد للملفات الواردة ، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأراضى من أصحاب الملفات غير المستوفاة وغير الصالحة وغير جادة.

وفى ختام اللقاء وعد بتقديم مكافأت لرؤساء المراكز والمدن والإدارات المختصة المجتهدين طبقا لنسب الإنجاز فى هذه الملفات ومحاسبة المتقاعسين.

حضر اللقاء الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر وأحمد وزيرى السكرتير العام لمحافظة الأقصر واللواء دكتور هشام الشيمى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والسادة رؤساء المراكز والمدن والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفنى للمحافظ ومدير مديرية الزراعة ومدير مديرية المساحة ومديرى الإدارات الهندسية ومسؤولى التقنين بالمراكز والمدن ومديرى إدارات الشؤون القانونية والشؤون المالية والإدارية والأملاك ومنظومة التقنين والمركز التكنولوجى والتخطيط العمراني.









