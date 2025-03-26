اعتماد 1330 مسجدا و54 ساحة لصلاة عيد الفطر بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

تابع محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة ، اليوم الأربعاء، خطة مديرية الأوقاف لتجهيز المساجد والساحات والانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك للعام 1446 هجرية.

وأوضح الشيخ علي صديق، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه في إطار توجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف بالعمل على توفير الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر تم اعتماد 1330 مسجدا لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بالمحافظة، و54 ساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وتشكيل غرفه عمليات طوال أيام عيد الفطر المبارك للتعامل مع أي أزمات محتملة والعمل على تذليل أي عقبات، كما تم التنبيه على المفتشين بالمرور على المساجد لمتابعة أعمال النظافة والتعقيم لكافة الأماكن المخصصة لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك .







