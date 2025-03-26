يشوه المنظر العام.. محافظ الدقهلية يصادر عربة كارو لنبّاش في شوارع المنصورة

الدقهلية- رامي محمود:

صادر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، عربة كارو لأحد النباشين بعد اكتشافه قيامه بإفراغ محتويات صندوق القمامة ونثرها فى الطريق العام وتشويه المظهر الجمالي.

جاء ذلك خلال جولة محافظ الدقهلية فى شوارع مدينة المنصورة، لتفقد حالة الشوارع والمخابز، وأثناء جولته بشارع فخر الدين خالد لاحظ وجود أحد النباشين يقوم بجمع وفرز القمامة بطريقة غير حضارية، مما يتسبب في تشويه المظهر العام وإعادة نشر المخلفات في الشارع.

وقرر مرزوق، مصادرة العربة (الكارو) المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، مشددًا على أهمية التصدي لهذه الظاهرة التي تؤثر على جهود النظافة العامة بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن جولاته الميدانية مستمرة في مختلف مناطق المحافظة، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.