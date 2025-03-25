شاب ينتحر في أسيوط بسبب خلافات عائلية حول الزواج

أسيوط ـ محمود عجمي:

أقدم شاب في قرية العصارة التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط على الانتحار داخل منزله، نتيجة خلافات عائلية مع والده.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد بتلقي بلاغ من أهالي القرية حول الحادث.

على الفور، انتقل ضباط المركز وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة والفحص أن الشاب حسام. خ. ع، البالغ من العمر 22 عامًا، أقدم على الانتحار بسبب خلافات عائلية بعد رفض والده زواجه من إحدى الفتيات بالقرية، وفقًا لرواية الأهالي.

تم التحفظ على الجثة بموقع الحادث تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.