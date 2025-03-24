إحالة أوراق مدرس قتل زوجته في المنيا إلى المفتي

المنيا- جمال محمد:

أحالت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، أوراق مدرس متهم بقتل زوجته بإحدى قرى مركز بني مزار شمال المحافظة، إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه شنقاً.

وعقدت جلسة المحكمة برئاسة المستشار محمد عبدالحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي، ومحمود سيد اسماعيل، وأمانة سر على العسلي، وخالد محمد عبدالغني.

وتعود أحداث القضية إلى شهر أكتوبر من العام الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز بمديرية أمن إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بقيام أحد الأشخاص بقتل زوجته في قرية بني صامت.

انتقلت الأجهزة الأمنية والاسعاف لموقع الحادث وتبين مقتل " ف أ " مُعلمة، 32 سنة، على يد زوجها " م ح " 39 سنة، مدرس لغة انجليزية، بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما.

وكشفت التحريات الأولية نشوب العديد من المشاجرات بين الجاني والمجني عليها وأسرتها، وأنه قام فور رجوعه من العمل اليوم بالتعدي عليها وقتلها وأسقطها قتيلة داخل حمام المنزل، وقام المتهم بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني مزار.

وحددت المحكمة جلسة اليوم الثاني، من دور شهر مايو المقبل، للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم لحين ورود رأي مفتي الديار.