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بسبب خلافات.. مصرع طالب على يد صديقه في كفر الشيخ

03:26 ص الإثنين 24 مارس 2025

جثة_ أرشيفية

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كفر الشيخ- إسلام عمار:

لقي طالب مصرعه، متأثرًا بإصابته بطعنة في الصدر، بعد مرور 3 أيام من حدوث مشاجرة بينه وصديقه بسبب خلافات بينهما بقرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ.

البداية كانت بتلقي اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول المدعو "محمود محمد بدير إبراهيم"، 16 عامًا، طالب، ويقيم بقرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ، مصابًا بجرح نافذ بالصدر، نتيجة تعدي من آخرين، والحالة العامة سيئة.

على الفور انتلقت قوة أمنية إلى مستشفى كفر الشيخ العام، إذ تبين من سؤال ذويه اتهموا المدعو "محمد. هـ. م. م"، 16 عامًا، طالب، وصديق المجني عليه، ويقيم بنفس القرية بالتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواه" ما أدى إلى إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي.

وبعد مرور 3 أيام على الواقعة، توفي الطالب المجني عليه متأثرًا بإصابته بجرح نافذ بالصدر نتيجة التعدي عليه من المتهم بطعنة في الصدر بسلاح أبيض "مطواه"، خلال تلقيه العلاج في مستشفى كفر الشيخ العام.

وكشفت التحقيقات الأولية عن حدوث خلافات بين المجني عليه، والمتهم تطورت إلى حدوث مشاجرة بينهما نتج عنها تعدي المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواه" ما أدى إلى إصابته بجرح نافذ بالصدر.

ألقي القبض على المتهم، واقتيد إلى مركز شرطة كفر الشيخ، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، والتحقيقات الأولية أقر بصحتها، وبإرشاده عن السلاح الأبيض "مطواه" المستخدمة في الواقعة جرى ضبطها.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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