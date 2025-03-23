رجل يتخلص من حياته شنقًا بجوار وحدة صحية بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تخلص رجل خمسيني من حياته بشنق نفسه اليوم الأحد، في واقعة بقرية بريم، بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة.

تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز كوم حمادة، يفيد بحالة شنق بقرية بريم التابعة لذات المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الواقعة.

بالانتقال تبين وجود جثة مبروك.م.ب، 53 عاما، مقيم قرية بريم التابعة لمركز كوم حمادة، مشنوقا بجانب الوحدة الصحية بقرية بريم، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى كوم حمادة المركزي.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.