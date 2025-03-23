بعد 25 يومًا بالعناية.. وفاة سيدة تلقت طعنة من زوجها في الشارع بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى شبين الكوم التعليمي بالمنوفية، مساء اليوم الأحد، بعد رحلة علاج قصيرة إثر تعرضها لطعنات نافذة سببت لها نزيفًا حادًا، وذلك على خلفية الاعتداء عليها من قِبَل زوجها.

وكان رجل قد أقدم على طعن زوجته يوم الخميس 27 فبراير الماضي، بعدما أتى إليها من مركز الصف في محافظة الجيزة لترضيتها وإزالة الخلاف بينهما، لكنها أصرت على البقاء لدى أسرتها بإحدى قرى شبين الكوم، فاستلَّ الزوج سلاحه الأبيض وافتعل مشاجرة، ثم سدد لها طعنتين، وبعدها لاذ بالفرار، إلى أن تمكن الأهالي من ضبطه وتسليمه لأفراد الشرطة.

وكان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بالقبض على رجل طعن زوجته "جهاد. ب. م. ب" مرتين في الرقبة والبطن، ونُقلت في حالة خطرة إلى طوارئ مستشفى شبين الكوم التعليمي.