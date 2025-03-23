7 مصابين في تصادم سيارتين بمنطقة الوليدية بأسيوط



أسيوط - محمود عجمي:



أصيب 7 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة تاكسي وأخرى ملاكي بمنطقة الوليدية بحي شرق مدينة أسيوط.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بمنطقة الوليدية بحي شرق مدينة أسيوط ووجود مصابين.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ملاكى رقم " 2684 ى ل ر" وأخرى تاكسي رقم" ٥٩٤٣ ى ن ع"، وأسفر الحادث عن إصابة "لؤلؤة.و.ع" تبلغ من العمر عامًا، و"هند.ف.م" 23 عامًا، و"مالك. و.ح" عامين، و"وليد.ح.ا" 4 أعوام، و" أمل.ح.أ" 25 عامًا، جرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى.



كما أصيب "محمد.ح.ع" 41 عامًا، و"رحيم.ع.ح" 20 عامًا، تم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام. حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.