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مصرع مسّن صدمه تروسيكل بالشرقية

02:24 م السبت 22 مارس 2025

جثة - أرشيفية

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الشرقية - ياسمين عزت

لقي مسن مصرعه اليوم السبت، بعد أن صدمه تروسيكل أثناء سيره على طريق تل بسطا أمام منطقة تجنيد الزقازيق.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يشير إلى مصرع مسن يبلغ من العمر 76 عاما ويدعى "عرفات.م.ع" مقيم بمساكن تل بسطة بالزقازيق، بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب نزيف من المخ.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها والوقوف على أسبابها وتم ضبط السائق، وتنهي الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة للتصريح بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.

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