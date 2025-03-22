جريمة الزرزمون.. شاب يقتل صديقه في الشرقية والمحكمة تستمع للطب الشرعي

الشرقية -ياسمين عزت:

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية في جلستها المنعقدة اليوم السبت، تأجيل محاكمة الشاب المتهم بقتل صديقه طعنا بسلاح أبيض بمقابر قرية الزرزمون التابعة لمركز ههيا إلى يوم 24 مايو المقبل.

تعود تفاصيل القضية رقم 8240 لسنة 2024 جنايات مركز ههيا، والمقيدة برقم 3841 لسنة 2024 كلى شمال الزقازيق، إلى يوم 11 من شهر أغسطس من العام 2024، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "محمد. س" 18 سنة، مقيم بقرية الزرزمون التابعة لمركز ههيا إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل المجنى عليه أسامة عصام أحمد.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه أسامة عصام عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية وقام بقتله بسلاح أبيض مسددا له ثلاث طعنات أودت بحياته.

وأفاد المحامي الموكل بالدفاع من قبل أسرة المجني عليه أن المحكمة أجلت محاكمة المتهم إلى 24 مايو المقبل للاستماع إلى أقوال الطبيب الشرعي.