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مصرع شاب سقط من بلكونة خلال تركيب تندة في الدقهلية

11:19 م الخميس 20 مارس 2025

إسعاف أرشيفية

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الدقهلية ـ رامي محمود:

لقي شاب مصرعه على إثر سقوطه من علو خلال قيامه بتركيب تندة حديدية ببلكونه أمام مسجد شطا بمدينة المطرية محافظة الدقهلية، وجرى إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المطرية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية من المستشفى بوصول شخص في العقد الثالث من عمره, جثة هامدة "إدعاء سقوط من علو".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية بقيادة الرائد أحمد شطا، رئيس المباحث وبالفحص تبين مصرع "وائل السيد بخيت، 35 عاما، ومقيم شارع بورسعيد دائرة المركز" وذلك بعد سقوطه من مرتفع خلال قيامه بتركيب تنده حديديه ولاتوجد شبهة جنائية وراء الحادث.

جرى إيداع الجثمان بمستشفى. المطرية المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بلإتخاذ الإجراءات القانونية.

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مصرع شاب سقط من بلكونة مسجد شطا بمدينة المطرية مصرع شاب خلال تركيب تندة
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