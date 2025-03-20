حريق يلتهم كشك بقالة في الزقازيق دون خسائر بشرية

الشرقية - ياسمين عزت:

اندلع حريق هائل في كشك بقالة بشارع طلبة عويضة بمدينة الزقازيق، قبيل الإفطار بدقائق، بسبب ماس كهربائي.

تلقت مديرية أمن الشرقية بلاغًا بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية إلى الموقع، فيما دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء التي نجحت في السيطرة على النيران وإخمادها دون وقوع إصابات، بينما أسفر الحريق عن التهام محتويات الكشك بالكامل.

وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات ورفع آثار الحادث من الموقع.