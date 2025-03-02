متحف شرم الشيخ يحتفي بالمرأة.. تمثال الملكة "سات إعح" يتصدر العرض في مارس

جنوب سيناء - رضا السيد:

احتفلت إدارة متحف شرم الشيخ، بيوم المرأة العالمي، من خلال جعل تمثال زوجة الملك "تحتمس الثالث" على قائمة العرض المتحفي خلال شهر مارس الجاري.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن المرأة في مصر القديمة تبوأت المكانة التي جعلتها أحد الأسباب الرئيسية في نمو الحضارة المصرية، لذا لم يكن من الغريب على المجتمع قديماً توقير المرأة وتخليد مكانتها في المشهدين الديني والدنيوي، ومشيرا إلى أن المتحف يحرص على إلقاء الضوء على السيدة المصرية قديما خلال هذه المناسبات العالمية.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، إنه جرى اختيار تمثال للملكة "سات إعح" زوجة الملك تحتمس الثالث، لتكون قطعة شهر مارس المميزة، كونها تُصور وهي جالسة على مقعد ذو مسند مرتفع من الخلف، مرتدية رداء حابك والباروكة الحتحورية يتوسطها حية الكوبرا، ويزين الصدر قلادة عريضة، ويعود التمثال إلى عصر الدولة الحديثة الأسرة الثامنة عشرة.

وأشار إلى أن يوم المرأة العالمي، يعد احتفال عالمي في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الإحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الإقتصادية والسياسية والإجتماعية، ومنذ القدم و تولت المرأة مناصب عليا في البلاد، فكانت ربه وكاهنة وملكة، فضلاً عن دورها الأساسي كأم وزوجة.

وتابع : كما حملت ألقاباً عبر العصور من بينها "سيدة مصر العليا والسفلى"، و"سيدة الأرْضَين" و"الحامية" و"العالمة"، و"ابنة الإله" و"الحاكمة"، و"قوية الذراع"، و"القابضة على الأرضين"، و"سيدة التجلي"، إلى جانب مجموعة أخرى من الألقاب الشرفية مثل "جميلة الوجه" و"عظيمة المحبة" و"صاحبة الرقة".