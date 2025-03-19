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تبادلوا إلقاء الحجارة.. ضبط 16 متهمًا في مشاجرة بسبب الخلاف على محل بقنا

07:59 م الأربعاء 19 مارس 2025

ضبط متهمين

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الأربعاء، القبض على 16 متهمًا في مشاجرة نشبت بعد منتصف الليل بين مجموعة من الشباب في شارع الجميل بندر قنا.

البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم قنا يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الشباب تبادلوا خلالها إلقاء الحجارة، وأعمال شغب، في شارع الجميل دائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم السيطرة على المشاجرة والقبض على 16 متهمًا، وتبين أن سبب الاشتباكات خلافات على محل بين طرفين، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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مديرية أمن قنا مشاجرة
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