القبض على المُعلمة المتهمة في حادث مصرع طفل وإصابة 14 خلال درس بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، القبض على المُعلمة صاحبة واقعة إعطاء درس خصوصي لعدد من التلاميذ وسقوط سقف الغرفة عليهم، بعزبة سعفان.

وتسبب سقوط السقف في وفاة 1 وإصابة 14 آخرين، واحتجاز المعلمة لحين عرضها على النيابة العامة.

وكشف مصدر طبي أن عدد حالات الوفاة 1 والمصابين 14، وجرى خروج 3 حالات من المستشفى بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية، وباقي 11 حالة تحت الملاحظة حالتهم مستقرة وبسيطة، ومعظمهم في طريقهم للخروج فور التأكد من تمام تعافيهم.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ العقيد محمود جمال الدين السيد، مأمور مركز شرطة بني عبيد، بسقوط سقف غرفة منزل يتلقى به عدد من التلاميذ درس خصوصي بعزبة سعفان دائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد وقوات الإنقاذ التابعة للحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين سقوط سقف غرفة بمنزل مما أدى إلى وفاة 1 وإصابة 14 آخرين.