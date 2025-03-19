"اغتنام الأوقات في رمضان".. ندوات للرواق الأزهري بمراكز الشباب في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

نظمت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، اللقاء الثالث لشهر مارس 2025 ضمن برنامج الرواق الأزهري للطفل بمركز شباب الزينية بحري.

يأتي ذلك في إطار الحرص على تعزيز إدارة الوقت خلال شهر رمضان المبارك لتحقيق أقصى استفادة روحية وعبادية.

جاءت الفعالية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وأدار اللقاء فضيلة الشيخ عبد الستار محمود حسين واعظ بمنطقة وعظ الأقصر.

من جانبه، أوضح صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر أن الرواق الأزهري يهدف، من خلال سلسلة لقاءاته، إلى إعادة الشباب إلى تعاليم الإسلام الوسطية، وتحصينهم من الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم الدينية، وتوجيه النشء نحو الفكر المستنير والمسار القويم.

يذكر أن اللقاءات تقام تحت إشراف الدكتورة إيمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين بالإدارة المركزية.