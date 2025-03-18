جراحة دقيقة تنقذ شابًا ابتلع ولاعات ومقصات بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

نجح فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي في إجراء جراحة دقيقة لإنقاذ شاب يبلغ من العمر 35 عامًا، كان يعاني من آلام حادة بالبطن وقيء مستمر، إثر ابتلاعه أجسامًا معدنية غريبة، بينها ولاعات ومقصات صغيرة، نتيجة اضطراب نفسي.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن المستشفى يسعى ليكون مركزًا مرجعيًا لعلاج الحالات المعقدة في صعيد مصر، مشيدًا بكفاءة كوادره الطبية وقدرتها على التعامل مع أدق الحالات، ومؤكدًا حرص الجامعة على دعم المستشفى بأحدث التجهيزات الطبية.

وأشار الدكتور مجدي أمين القاضي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن التعامل مع الحالة جرى بحرفية منذ وصول المريض إلى الطوارئ وحتى نجاح الجراحة وخروجه بحالة مستقرة، لافتًا إلى أن مثل هذه الحالات تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا لتفادي المضاعفات الخطيرة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن الفحوصات كشفت عن وجود معادن حادة داخل الجهاز الهضمي للمريض، مما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا لتجنب ثقب الأمعاء أو انسداد الجهاز الهضمي.

بدوره، أشار الدكتور علاء السيوطي، رئيس قسم الجراحة العامة، إلى أن الفريق الطبي تعامل مع الحالة بدقة، حيث تم استخراج الأجسام الغريبة بنجاح مع التأكد من سلامة الجهاز الهضمي، كما جرى عرض المريض على استشاري الأمراض النفسية لوضع خطة علاجية لمنع تكرار الحادث مستقبلاً.

أُجريت الجراحة بقيادة الدكتور عماد علي، أستاذ الجراحة العامة والمناظير، بمشاركة الدكتور أشرف الديك، والدكتور أحمد عمر راغب، والدكتور عادل أشرف، والدكتور حسام محمد العربي، إلى جانب أطباء التخدير وفريق التمريض.