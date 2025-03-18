إعلان

جراحة دقيقة تنقذ شابًا ابتلع ولاعات ومقصات بسوهاج

06:36 م الثلاثاء 18 مارس 2025

جراحة دقيقة تنقذ شابًا ابتلع ولاعات ومقصات بسوهاج

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج - عمار عبدالواحد:

نجح فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي في إجراء جراحة دقيقة لإنقاذ شاب يبلغ من العمر 35 عامًا، كان يعاني من آلام حادة بالبطن وقيء مستمر، إثر ابتلاعه أجسامًا معدنية غريبة، بينها ولاعات ومقصات صغيرة، نتيجة اضطراب نفسي.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن المستشفى يسعى ليكون مركزًا مرجعيًا لعلاج الحالات المعقدة في صعيد مصر، مشيدًا بكفاءة كوادره الطبية وقدرتها على التعامل مع أدق الحالات، ومؤكدًا حرص الجامعة على دعم المستشفى بأحدث التجهيزات الطبية.

وأشار الدكتور مجدي أمين القاضي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن التعامل مع الحالة جرى بحرفية منذ وصول المريض إلى الطوارئ وحتى نجاح الجراحة وخروجه بحالة مستقرة، لافتًا إلى أن مثل هذه الحالات تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا لتفادي المضاعفات الخطيرة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن الفحوصات كشفت عن وجود معادن حادة داخل الجهاز الهضمي للمريض، مما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا لتجنب ثقب الأمعاء أو انسداد الجهاز الهضمي.

بدوره، أشار الدكتور علاء السيوطي، رئيس قسم الجراحة العامة، إلى أن الفريق الطبي تعامل مع الحالة بدقة، حيث تم استخراج الأجسام الغريبة بنجاح مع التأكد من سلامة الجهاز الهضمي، كما جرى عرض المريض على استشاري الأمراض النفسية لوضع خطة علاجية لمنع تكرار الحادث مستقبلاً.

أُجريت الجراحة بقيادة الدكتور عماد علي، أستاذ الجراحة العامة والمناظير، بمشاركة الدكتور أشرف الديك، والدكتور أحمد عمر راغب، والدكتور عادل أشرف، والدكتور حسام محمد العربي، إلى جانب أطباء التخدير وفريق التمريض.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جراحة دقيقة ابتلاع ولاعات ومقصات فريق طبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تبدأ الخميس.. موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر وعلامات ليلة القدر ودعاؤها
الزيت بـ52 جنيها.. التموين تعلن أسعار السلع ضمن الدعم الإضافي للمستفيدين (مستند)
أمين الفتوى: 35 جنيهًا الحد الأدنى لزكاة الفطر لو عاوز تدفع 1000 وأكثر لك أجر وثواب