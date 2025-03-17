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نجاح جراحة زراعة الشرايين التاجية بمستشفى الزقازيق العام

10:36 م الإثنين 17 مارس 2025

الفريق الطبي

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الشرقية - ياسمين عزت:

تمكن الفريق الطبي بقسم جراحات القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق العام من إجراء رابع عملية ناجحة لزراعة الشرايين التاجية، لمريض يبلغ من العمر 52 عامًا، تحت إشراف الدكتور علي محمد رفعت، المشرف الفني لجراحات القلب المفتوح، وبقيادة الدكتور سامح السيد ميه، أستاذ جراحة القلب والصدر بجامعة الزقازيق، والدكتور خالد حلمي، أستاذ التخدير بالجامعة.

وأوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المريض كان يعاني من آلام حادة في الصدر، نهجان، واحتقان بعضلة القلب، ما استدعى التدخل الجراحي العاجل. وأكد أن العملية أجريت بنجاح، وحالة المريض مستقرة حاليًا داخل العناية المركزة تحت رعاية فريق طبي متخصص.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار المبادرات الصحية الرئاسية التي تهدف إلى تحسين الخدمات الطبية والقضاء على قوائم الانتظار، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.

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