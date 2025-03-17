أمانة سائق توكتوك.. شاب يعيد لاب توب لفتاة فقدت الأمل في استعادته (صور)

الشرقية – ياسمين عزت:

في موقف يعكس الأمانة والنزاهة، أعاد شاب يعمل سائق توكتوك جهاز لاب توب لفتاة فقدته أثناء تنقلها داخل مدينة الزقازيق، بعدما غفلت عنه داخل المركبة.

ونشر الشاب عبدالوهاب ناصر عبدالوهاب عبر صفحته على فيسبوك منشورًا أعلن فيه عثوره على الجهاز خلال إحدى التوصيلات، مشيرًا إلى أنه قام بتوصيل فتاتين بشكل متتالٍ، ثم تفاجأ بوجود اللاب توب داخل التوكتوك دون معرفة صاحبه.

بعد تداول المنشور على منصات التواصل، تمكنت أسرة الفتاة من الوصول إلى السائق، حيث تواصل شقيقها معه واستعاد الجهاز المفقود.

ولقيت تصرفات الشاب إشادة واسعة من رواد فيسبوك، الذين أثنوا على أمانته وحسن أخلاقه، متمنين له التوفيق والرزق الحلال.