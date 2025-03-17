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إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي ببني سويف

04:05 م الإثنين 17 مارس 2025

إسعاف

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بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي الغربي، في نطاق مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى، فجرى التوجيه بانتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة "أحمد.ر.م"، 35 عامًا، و نجلته " زينب"، 6 أشهر، و "أسماء.س.ط"، 30 عامًا، و "سعاد.م.ح"، 70 عامًا، و "محمود.س.م"، 70 عامًا، وجميعهم مصابين بسحجات و كدمات متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

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