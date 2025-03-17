ميناء سفاجا يستقبل 53 ألف طن قمح قادمة من أوكرانيا

السويس - حسام الدين أحمد:

سجلت موانئ البحر الأحمر، نشاطا ملحوظا في حركة الشاحنات والبضائع وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، حققت تداول 131000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1025 شاحنة و401 سيارة، اليوم الاثنين.

وشملت حركة الواردات 69000 طن بضائع، 613 شاحنة و391 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 62000 طن بضائع، 412 شاحنة و10 سيارة، كما شهدت الموانئ رحلات سفر ووصول للركاب شملت 1047 راكبا بين الموانئ المصرية والسعودية والأردنية.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة وادي الكرنك وعلى متنها 53 ألف طن قمح قادمة من أوكرانيا لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم وفحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغ الشحنة.

ووصلت السفينة LADY DINA قادمة من جدة بينما تغادر السفينة G FLORA وعلى متنها 53 ألف طن فوسفات متجهة إلى ماليزيا والسفينة الحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت السفينتين سينا وALCUDIA EXPRESS.

وجرى تداول 3500 طن بضائع عامة، و386 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة.