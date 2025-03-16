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سقط عليهم كلارك.. مصرع عامل وإصابة آخر أثناء عملهم في شبرا الخيمة

05:23 ص الأحد 16 مارس 2025

جثة_ ارشيفية

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القليوبية- أسامة عبدالرحمن:

لقي عامل مصرعه، بينما أصيب آخر، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، سقط عليهما "كلارك" أثناء العمل داخل شركة منظفات بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة.

البداية كانت بتلقي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بمصرع وإصابة عاملان.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية وتحريات المباحث، سقوط "كلارك" أثناء قيام عمال بالعمل داخل شركة منظفات بشبرا الخيمة، ما أدى إلى مصرع عامل وإصابة آخر.

تم نقل الجثة والمصاب لمستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

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