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شاب يعتدي على طفل ويصوره عاريًا في الخصوص والمحكمة تعاقبه

03:18 م السبت 15 مارس 2025

تعبيرية عن محاكمه

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 5 سنوات لطالب لتعديه على طفل وتصويره بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وأحالت النيابة العامة المتهم "محمود.ع.خ.ع" 20 سنة، طالب، في القضية رقم 18769 لسنة 2024 قسم الخصوص والمقيدة برقم 4138 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في تاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية، هتك عرض المجني عليه الطفل بغير قوة أو تهديد بأن اصطحبه وتعدى عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم صور المجني عليه الطفل في مكان خاص بأن اصطحبه لمسكنه وصوره عاريًا على النحو المبين بالتحقيقات.

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القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة تعديه على طفل
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