حريق يلتهم مزرعة نخيل في الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالوادى الجديد، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق نشب بإحدى مزارع النخيل بمنطقة حى البري بمدينة الخارجة وتجري حاليا أعمال التبريد.

كان اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادي الجديد، تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق بإحدى مزارع النخيل بحي البري بمدينة الخارجة والتى تقع بجوار الكتلة السكنية، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتمت السيطرة عليه قبل امتداده للمناطق المجاورة له وتجري حاليا عملية التبريد اللازمة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق.