"كان راجع من شغله".. شاب يفقد عينه برصاصة طائشة في مشاجرة بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب عامل برصاصة طائشة في وجهه فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين فى شبرا الخيمة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بين طرفين وإصابة أحد الأشخاص بطلق ناري، وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان الحادث.

وتبين أن المجني عليه "عامل" تصادف مروره أثناء اندلاع مشاجرة بين طرفين بمنطقة بهتيم ولم يكن المجني عليه طرفا في تلك المشاجرة وأثناء ذلك قام أحد الأطراف المتشاجرة بإطلاق الرصاص من فرد خرطوش فأصيب المجني عليه في عينه، وتم على الفور نقله مصابا إلى مستشفى ناصر العام.

وكشفت التحريات أن المجنى عليه كان عائدا من عمله وتصادف مروره أثناء تشاجر مجموعة من الأشخاص فأصيب بطلقة طائشة من أحدهما استقرت فى وجهه ما أدى إلى فقد عينه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الأطراف المتشاجرة وتحفظت على كاميرات المراقبة فى المكان لكشف غموض الواقعة وضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.