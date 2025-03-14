العثور على جثة سيدة متحللة داخل منزلها في الغربية

الغربية – مروة شاهين:

عثر أهالي قرية سبرباي، التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، على جثة سيدة تعيش بمفردها في حالة تعفن داخل منزلها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل منزلها بقرية سبرباي.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة تبين أن الجثة لسيدة في العقد الخامس من العمر، وقد مضى على وفاتها عدة أيام، نظرًا لكونها تعيش بمفردها.

وتم التحفظ على الجثة، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.