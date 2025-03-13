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إبداع الأطفال يضيء مسرح ميدان السواقي في ليالي رمضان بالفيوم (صور)

11:48 م الخميس 13 مارس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مسرح ميدان السواقي في ليالي رمضان بالفيوم
  • عرض 12 صورة
    مسرح ميدان السواقي في ليالي رمضان بالفيوم
  • عرض 12 صورة
    مسرح ميدان السواقي في ليالي رمضان بالفيوم
  • عرض 12 صورة
    مسرح ميدان السواقي في ليالي رمضان بالفيوم
  • عرض 12 صورة
    مسرح ميدان السواقي في ليالي رمضان بالفيوم
  • عرض 12 صورة
    مسرح ميدان السواقي في ليالي رمضان بالفيوم
  • عرض 12 صورة
    مسرح ميدان السواقي في ليالي رمضان بالفيوم
  • عرض 12 صورة
    مسرح ميدان السواقي في ليالي رمضان بالفيوم
  • عرض 12 صورة
    مسرح ميدان السواقي في ليالي رمضان بالفيوم
  • عرض 12 صورة
    مسرح ميدان السواقي في ليالي رمضان بالفيوم
  • عرض 12 صورة
    مسرح ميدان السواقي في ليالي رمضان بالفيوم
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الفيوم – حسين فتحي:

شهد مسرح ميدان السواقي بالفيوم أمسية رمضانية غنائية نظمها قصر ثقافة الفيوم، حيث قدم كورال الطفل، بقيادة المايسترو أبو المجد الكاشف، مجموعة من الأغنيات الرمضانية والوطنية، منها "وحوي يا وحوي"، "رمضان جانا"، و"حبيبتي يا مصر".

وأوضحت ياسمين ضياء، مدير عام الثقافة بالفيوم، أن الأنشطة الثقافية مستمرة حتى 25 رمضان، وتشمل عروضًا غنائية لفرقة "عرب الفيوم" أمام النصب التذكاري للجندي المجهول، بالإضافة إلى فعاليات بمكتبة الفيوم خلف مسجد ناصر، وأمسيات شعرية في مقهى القللي بشارع الورش.

من جانبه، أشار عادل ضاهر، مدير فرقة "عرب الفيوم"، إلى أن العروض الفنية ستمتد إلى قرى المحافظة، حيث ستجوب فرق فنية عدة مناطق لإحياء الليالي الرمضانية.

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