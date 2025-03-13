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محافظ قنا يكرّم مسعفا وسائقا لأمانتهما في رد مبلغ عثرا عليه خلال حادث

01:35 م الخميس 13 مارس 2025
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  • عرض 3 صورة
    محافظ قنا يكرّم مسعفا وسائقا لأمانتهما في رد مبلغ عثرا عليه خلال حادث
  • عرض 3 صورة
    محافظ قنا يكرّم مسعفا وسائقا لأمانتهما في رد مبلغ عثرا عليه خلال حادث
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قنا- عبدالرحمن القرشي:

كرّم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، المسعف عبود رفاعي أحمد، بفرع هيئة الإسعاف المصرية بقنا، والسائق ماهر عبد الواحد أحمد، بنقطة إسعاف تمركز البطحة بنجع حمادي، التابعة لمرفق إسعاف قنا، وذلك تقديرًا لأمانتهما وحرصهما على رد المبلغ المالي إلى أصحابه، ليؤكدا بذلك رسالتهما السامية والتزامهما بقسم المهنة في الحفاظ على أرواح المرضى والمصابين وأماناتهم.

جاء التكريم بحضور الدكتور محمد فؤاد عبد المجيد، مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بقنا، و محمد أحمد بدر، المشرف العام بهيئة الإسعاف المصرية في المحافظة.

أوضح محافظ قنا أن هذا التكريم جاء تقديرًا لما أبداه المسعف والسائق من أمانة وإخلاص، حيث قاما برد مبلغ مالي كبير إلى أصحابه بعد أن عثرا عليه أثناء أداء واجبهما في إنقاذ مواطن تعرض لحادث سير على الطريق الصحراوي الغربي بقنا.

وأكد "عبد الحليم" حرص المحافظة على تسليط الضوء على النماذج المشرفة والمضيئة، بهدف تقديم القدوة والمثل في الإخلاص والتفاني أثناء أداء العمل وخدمة المواطنين.

من جانبهم، أعرب المسعف والسائق عن بالغ شكرهما وسعادتهما بهذا التكريم، مؤكدين أن ما قاما به يعكس القيم النبيلة التي يتحلى بها العاملون في هيئة الإسعاف المصرية، وأن الأمانة هي جزء لا يتجزأ من واجباتهم المهنية والإنسانية.

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محافظ قنا قنا خالد عبد الحليم
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