إعلان

بعد إمامة المصلين في التراويح.. وفاة مفاجئة لإمام مسجد الفتح بسوهاج

10:25 ص الأربعاء 12 مارس 2025

إمام مسجد الفتح بسوهاج الشيخ علاء حسن جنيدي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج- عمار عبدالواحد:

توفي الشيخ علاء حسن جنيدي، إمام مسجد الفتح ببندر جرجا جنوبي محافظة سوهاج، بشكل مفاجئ بعد أدائه صلاة العشاء والتراويح إمامًا للمصلين، وذلك أثناء جلوسه على استراحات محطة سكة حديد جرجا.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة جرجا، وكذلك بين علماء وأئمة مديرية أوقاف سوهاج، حيث كان الشيخ يتمتع بمكانة مرموقة بينهم، وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء للشيخ الراحل.

ونعى الدكتور محمد حسني، وكيل وزارة الأوقاف السابق بسوهاج، الشيخ الراحل عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "فقدنا عالمًا حافظًا لكتاب الله تعالى، خلوقًا، حييًّا، صاحب أدب وحياء، محافظًا على صلاته، ودروسه، ومسجده، محفظًا ومعلمًا لكتاب الله تعالى".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وفاة إمام مسجد الفتح بسوهاج سوهاج صلاة التراويح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

دعم الوقود.. مدبولي يحسم جدل رفع أسعار البنزين والسولار
البنزين والدولار والدين.. صندوق النقد يحث مصر على تنفيذ هذه الإجراءات
"أخطر وجبة في رمضان".. حسام موافي يحذر من كارثة بعد الصيام