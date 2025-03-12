بعد إمامة المصلين في التراويح.. وفاة مفاجئة لإمام مسجد الفتح بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

توفي الشيخ علاء حسن جنيدي، إمام مسجد الفتح ببندر جرجا جنوبي محافظة سوهاج، بشكل مفاجئ بعد أدائه صلاة العشاء والتراويح إمامًا للمصلين، وذلك أثناء جلوسه على استراحات محطة سكة حديد جرجا.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة جرجا، وكذلك بين علماء وأئمة مديرية أوقاف سوهاج، حيث كان الشيخ يتمتع بمكانة مرموقة بينهم، وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء للشيخ الراحل.

ونعى الدكتور محمد حسني، وكيل وزارة الأوقاف السابق بسوهاج، الشيخ الراحل عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "فقدنا عالمًا حافظًا لكتاب الله تعالى، خلوقًا، حييًّا، صاحب أدب وحياء، محافظًا على صلاته، ودروسه، ومسجده، محفظًا ومعلمًا لكتاب الله تعالى".