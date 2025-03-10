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5 مصابين في انقلاب سيارة على الصحراوي الغربي بالمنيا

08:10 م الإثنين 10 مارس 2025

حادث انقلاب سيارة ملاكي

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المنيا - جمال محمد:

أُصيب 5 أشخاص بجروح وكسور متفرقة، مساء الاثنين، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث، حيث انتقلت فرق الإسعاف وقوات الأمن إلى الموقع، وتبين إصابة كل من: هانم صاوي سعيد (34 عامًا)، أحمد علي عطية (40 عامًا)، نجله محمد (3 سنوات)، نجلته كارمن (عامان)، وعلي عطية عمر (69 عامًا)، بإصابات متنوعة شملت سحجات، كدمات، وكسور مضاعفة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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انقلاب سيارة الطريق الصحراوي سمالوط المنيا
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