إعلان موعد طرح استمارات الإسكان البدوي بالجبيل في جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، عن طرح استمارات الإسكان البدوي، للراغبين على الحصول على منزل بدوي بقرية الجبيل التابعة للمدينة.

وقال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى توفير استمارات الإسكان البدوي بمشروع الـ 60 منزلا بدويا الجاري تنفيذه بقرية الجبيل، مشيرًا إلى أن أولوية الحصول على هذه المساكن لأهالي قرية الجبيل فقط، ولا يجوز التعامل إلا مع الشخص الراغب في الحصول على منزل لنفسه، أو بتوكيل رسمي من الراغب موثق في الشهر العقاري.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى طرح استمارات الإسكان البدوي لمدة أسبوعين فقط، اعتبارًا من غدًا الأحد الموافق 2 مارس حتى 13 مارس، مؤكدًا أن قيمة الاستمارة 50 جنيها، إضافة إلى توريد 500 جنيه تأمين، ومن المقرر أن يجري استقبال الراغبين بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية في المواعيد الرسمية للعمل الخاصة بشهر رمضان الكريم، وهي بداية من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

وأكد أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمشروع وتوصيل شبكات المرافق " كهرباء، ماء، صرف صحي"، وأعمدة إنارة بالشوارع، لافتًا إلى أنه جرى تصميم المنازل على أعلى مستوى، وتبلغ المساحة الإجمالية للمنزل الواحد 240 متر مربع، بواقع 90 متر مربع مباني، و150 متر حوش وجراج وأرصفة، وجرى مراعاة العادات والتقاليد الخاصة ببدو المحافظة، مع مواكبة التطور الحضاري الجاري بالمدينة.

وأشار إلى أنه لابد من توافر الضوابط والشروط الخاصة بالحصول على هذه المنازل بالمحافظة.







