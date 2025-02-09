"انت مش بردان يابني".. وزير التعليم العالي يداعب أحد طلاب الغربية

الغربية ـ مروة شاهين:

"انت مش بردان يابني".. بهذه الكلمات داعب وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، أحد طلاب أثناء زيارته لجامعة سمنود التكنولوجية بمحافظة الغربية، مبديا إعجابه بالتصميمات، والزي الفرعوني، أثناء مراسم الاستقبال.

وكشف الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، لوزير التعليم العالي، أن تنفيذ وتصميم الزي الفرعوني، تم بأيدي طلاب جامعة سمنود، وأبدى الوزير إعجابه بذلك.

جاء ذلك أثناء تفقد وزير التعليم العالي، جامعة سمنود التكنولوجية، وعقد اجتماعا مصغرا مع أصحاب المصانع، لمناقشة مردود إنشاء جامعة سمنود التكنولوجية على سوق العمل، وتفقد منتجات الطلاب والورش والمعامل، وتفقد أرض امتداد أرض الجامعة، بجانب تفقد مبنى كفر الزيات واستلامه من المتبرع.