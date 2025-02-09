إعلان

"انت مش بردان يابني".. وزير التعليم العالي يداعب أحد طلاب الغربية

12:02 م الأحد 09 فبراير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أيمن عاشور
  • عرض 5 صورة
    أيمن عاشور
  • عرض 5 صورة
    أيمن عاشور
  • عرض 5 صورة
    أيمن عاشور
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الغربية ـ مروة شاهين:

"انت مش بردان يابني".. بهذه الكلمات داعب وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، أحد طلاب أثناء زيارته لجامعة سمنود التكنولوجية بمحافظة الغربية، مبديا إعجابه بالتصميمات، والزي الفرعوني، أثناء مراسم الاستقبال.

وكشف الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، لوزير التعليم العالي، أن تنفيذ وتصميم الزي الفرعوني، تم بأيدي طلاب جامعة سمنود، وأبدى الوزير إعجابه بذلك.

جاء ذلك أثناء تفقد وزير التعليم العالي، جامعة سمنود التكنولوجية، وعقد اجتماعا مصغرا مع أصحاب المصانع، لمناقشة مردود إنشاء جامعة سمنود التكنولوجية على سوق العمل، وتفقد منتجات الطلاب والورش والمعامل، وتفقد أرض امتداد أرض الجامعة، بجانب تفقد مبنى كفر الزيات واستلامه من المتبرع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أيمن عاشور طلاب الغربية وزير التعليم العالي منتصر دويدا جامعة سمنود التكنولوجية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قومي الأجور يحسم اليوم الحد الأدنى للقطاع الخاص وتوقعات برفعه لـ7000
زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالكهرباء 15 % على الأجر الأساسي -تفاصيل