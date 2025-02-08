رئيس جامعة المنيا: إنهاء استعدادات استقبال 70 ألف طالب وطالبة بالفصل الدراسي الثاني

المنيا-جمال محمد:

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال نحو 70 ألف طالب وطالبة بجميع كليات الجامعة، خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2025 ، وفقًا للخطة الزمنية المحددة، وفي إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تستمر لمدة 16 أسبوعًا.

وأكد فرحات، أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان تقديم بيئة تعليمية متطورة تعزز من تجربة الطلاب الأكاديمية، مشيراً إلى أن جميع الكليات أعلنت الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني، وتم إخطار الطلاب بها عبر المواقع الرسمية للكليات وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب استكمال جميع التجهيزات المطلوبة لبدء الدراسة ، بالإضافة إلى تحديث بنوك الأسئلة الخاصة بالكليات واستكمال الخطة التدريبية لأعضاء هيئة التدريس على منصات التعلم الإلكتروني.



وأشار إلى أن الجامعة قامت بأعمال الصيانة الدورية خلال اجازة نصف العام الدراسي للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، لضمان كفاءتها واستعدادها لاستقبال الطلاب، كما تم صيانة مرافق المدن الجامعية، لضمان توفير إقامة مناسبة للطلاب المغتربين مع توفير خدمات الأمن والنظافة على مدار اليوم.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم وضع خطط لتنفيذ الأنشطة والفعاليات الثقافية والندوات التوعوية، لتنمية قدرات الطلاب ومهاراتهم من خلال استراتيجية الجامعة وخططها الهادفة لرفع الوعي لديهم، مؤكداً على أهمية التواصل المستمر بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، لحل أي مشكلات قد تواجه الطلاب، وأن الجامعة تضع دائماً نصب أعينها مصلحة الطالب الجامعي، وتعمل جاهدة لتوفير ما يلزم من سبل الدعم والرعاية، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلبة، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة وداعمة للتميز والإبداع، مع التزامها التام بتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدة الطلبة على النجاح والتفوق .