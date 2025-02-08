قطار القاهرة يدهس طفلًا أثناء عبوره السكة الحديد في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

لقي طفل، 9 سنوات، مصرعه بعدما صدمه قطار القاهرة أثناء عبوره قضبان السكة الحديد بعزبة الموظفين بمنطقة أبيس شرقي الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة الرمل ثان بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ دهسًا أسفل عجلات القطار بالقرب من عزبة الموظفين، وانتقل ضباط القسم رفقة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أنه أثناء سير القطار رقم 911 ركاب القادم من القاهرة باتجاه محطة الإسكندرية اصطدم بالطفل مصطفى عيد بشير، 9 سنوات، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشة، ما أدى إلى وفاته.

وبسؤال والدة الطفل المتوفى وشاهدي رؤية، أيدوا ما جاء بالفحص ولم يتهموا أحد بالتسبب في وفاة الطفل.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وأمرت النيابة العامة بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.