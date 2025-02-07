ليالي جنوب سيناء.. حجالة وسمسمية وتنورة تحت النجوم

جنوب سيناء – رضا السيد:

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء، عددًا من الأنشطة والعروض الفنية، ضمن برامج وزارة الثقافة، وخطة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، الجاري تنفيذها تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبرعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور شعيب خلف، مدير عام الإقليم، بحضور منيرة فتحي، القائم بأعمال مدير عام الفرع.

وتضمنت الفعاليات احتفالية كبرى على المسرح الصيفي بطور سيناء، تضمنت عروض فنية متنوعة، ضمن ليالي احتفالات الطور الثقافية والفنية، احيتها فرقة الطور للفنون الشعبية، قدمت خلالها باقة من أجمل فقراتها الاستعراضية المستوحاة من التراث، "مرحبا بالزوار، الحجالة، مصر أم الدنيا، صعيدي، سمسمية، نوبة"، واختتم الحفل بفقرة استعراضية "للتنورة التراثية"، تصميم استعراضات وتدريب أسامه إبراهيم خليل، وسط تفاعل من أهالي المدينة.

كما شهدت قاعة الفنون التشكيلية بالمسرح الصيفي، تنظيم ورشة فنية بعنوان "الطبيعة في سيناء"، لإنتاج رسومات فنية مستوحاة من الخيال باستخدام "الورق الأبيض، القلم الرصاص، وأقلام الألوان".

وأقيم المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء على مساحة 11 ألف متر مربع، وشهد تطوير خشبة المسرح، وصيانة الكراسي، ويسع 2000 مشاهد، إلى جانب إضافة مبنى الإدارية بجوار خشبة المسرح، ومبان وقاعات خدمية منها: قاعة للفنون التشكيلية وأخرى للفنون الشعبية، ومبنى إداري للعاملين، ومبنى لكبار الزوار، ومبنى قاعة الندوات والمحاضرات، ونادي للأدب، وآخر للمرأة، ومبان أنشطة الطفل، ومنفذ دائم لبيع إصدارات هيئة قصور الثقافة، ومبنى خدمات الجمهور، والخدمات التشغيلية للموقع، إضافة إلى أعمال المعالجات والتدعيم الإنشائي وتطوير المباني القائمة بالموقع وغيرها.