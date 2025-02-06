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جولة مفاجئة.. محافظ البحيرة تُحيل عددًا من العاملين بوحدة صحية للتحقيق

07:52 م الخميس 06 فبراير 2025

الدكتورة جاكلين عازر خلال الجولة

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البحيرة - أحمد نصرة:

قررت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إحالة عدد من العاملين بالفترة المسائية بوحدة طب أسرة متوطنة البيضاء، للتحقيق للغياب عن العمل.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة اليوم الخميس، على عدد من الوحدات الصحية بمركز كفر الدوار ، شملت وحدة صحة أسرة الأمراء، ووحدة طب أسرة متوطنة البيضاء.

هدفت الجولة التأكد من سير العمل ومدى توافر الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتزام الفرق الطبية بمواعيد العمل الرسمية.

وأكدت عازر، أنه لن يكون هناك تهاون مع أي تقصير في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ووجهت مديرية الصحة بتكثيف المتابعة المستمرة لجميع الوحدات الصحية على مستوى المحافظة، والتأكد من عملها بكامل طاقتها، مع ضمان تواجد جميع الأطقم الطبية، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية وتحقيق رضا المواطنين.

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