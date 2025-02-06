نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في أسيوط.. بالاسم ورقم الجلوس

أسيوط ـ محمود عجمي:

اعتمد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، النتائج بحضور محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وجمال عبد القادر عتريس، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية. وهنأ المحافظ جميع الطلاب الناجحين، داعيًا إياهم لبذل المزيد من الجهد في المراحل الدراسية القادمة لتحقيق التفوق.

وأعرب المحافظ عن شكره لأولياء الأمور على دعمهم لأبنائهم، مؤكدًا على اهتمام القيادة السياسية بتطوير العملية التعليمية والتوسع في إنشاء مدارس جديدة لتحقيق خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأشار إلى الدور الهام للمؤسسات التعليمية في تخريج أجيال قادرة على مواجهة التحديات.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية العامة بنظام النظامي بلغ 76,732 طالبًا، حضر منهم 76,453 طالبًا، ونجح منهم 32,677 طالبًا بنسبة نجاح 42.74%. أما المتقدمين بنظام المنازل فبلغ عددهم 1,039 طالبًا، حضر منهم 1,006 طالبًا، ونجح منهم 156 طالبًا بنسبة نجاح 15.51%.

وأضاف أن عدد الطلاب المقيدين في المدارس الإعدادية المهنية بلغ 11,094 طالبًا، تقدم منهم 9,792 طالبًا، حضر منهم 9,475 طالبًا، ونجح منهم 6,925 طالبًا بنسبة نجاح 73.8%. كما بلغت نسبة نجاح الطلاب المكفوفين 54%، وطلاب الصم وضعاف السمع 78.4%.

وأشار إلى أن النتائج سيتم توزيعها على الإدارات التعليمية لتعلن في المدارس فور وصولها.

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