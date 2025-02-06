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نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في الشرقية.. بالاسم ورقم الجلوس

10:33 ص الخميس 06 فبراير 2025

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعداد

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الشرقية -ياسمين عزت

اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 2025، بنسبة نجاح بلغت 74.7%، حيث تقدم لأداء الامتحان 149448 طالبا وطالبة حضر منهم 147700.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 94%، حيث تقدم لأداء الامتحان 50 طالب وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 87 % حيث تقدم لأداء الامتحان 15 طالب وطالبة.

هنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب.

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

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نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية الشرقية الاسم ورقم الجلوسبالاسم ورقم الجلوس المهندس حازم الأشموني
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