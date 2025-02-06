إعلان

بسبب غيبوبة سكر.. وفاة سائق اقتحم مطعمًا للوجبات السريعة في بورسعيد- صور

04:27 ص الخميس 06 فبراير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    سيارة تقتحم مطعم في بورسعيد
  • عرض 4 صورة
    سيارة تقتحم مطعم في بورسعيد
  • عرض 4 صورة
    سيارة تقتحم مطعم في بورسعيد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد فتحي:

اقتحمت سائق بسيارته في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مطعم في محافظة بورسعيد وأصابت 2 من الزبائن.

كشفت التحقيقات الأولية، أن غيبوبة سكر أفقدت قائد السيارة وعيه، فلم يستطع التحكم فيها.

وأعلنت هيئة الرعاية الصحية وفاة قائد السيارة يدعي "أشرف البلاح"، مستخلص جمركي.

واستقبل مستشفى الزهور، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كلا من: "أحمد أسامة أحمد"، 36 عامًا، مصابًا بكدمات بالجسم، و"حسن فهمي حسن"، 50 عامًا، مصابًا بنزيف في المخ وغيبوبة تامة، إثر اقتحام سيارة ملاكي لمطعم في شارع النصر في بورسعيد وتحطيم واجهته الزجاجية.

جاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، والتحري حول ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اقتحام مطعم في بور سعيد حادث بورسعيد الآن اقتحام مطعم في بورسعيد سيارة تقتحم مطعم في بورسعيد وفاة سائق سيارة اقتحام المطعم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 42%

إعلان

إعلان

السيسي يبحث مع نظيره الفرنسي التخطيط للبدء عاجلًا في جهود إعادة إعمار غزة
مدبولي: الدولة مستعدة للسيناريو الأكثر تشاؤمًا
مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام
الذهب يصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف.. فما الأسباب؟
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة