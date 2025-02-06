بسبب غيبوبة سكر.. وفاة سائق اقتحم مطعمًا للوجبات السريعة في بورسعيد- صور

كانوا 3 .. حقيقة العثور على تمساح في مياه "أبو الأخضر" بالشرقية

كتب- محمد فتحي:

اقتحمت سائق بسيارته في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مطعم في محافظة بورسعيد وأصابت 2 من الزبائن.

كشفت التحقيقات الأولية، أن غيبوبة سكر أفقدت قائد السيارة وعيه، فلم يستطع التحكم فيها.

وأعلنت هيئة الرعاية الصحية وفاة قائد السيارة يدعي "أشرف البلاح"، مستخلص جمركي.

واستقبل مستشفى الزهور، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كلا من: "أحمد أسامة أحمد"، 36 عامًا، مصابًا بكدمات بالجسم، و"حسن فهمي حسن"، 50 عامًا، مصابًا بنزيف في المخ وغيبوبة تامة، إثر اقتحام سيارة ملاكي لمطعم في شارع النصر في بورسعيد وتحطيم واجهته الزجاجية.

جاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، والتحري حول ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.