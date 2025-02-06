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سيارة تقتحم مطعم في بورسعيد وتُصيب 2 من الزبائن- صور

02:08 ص الخميس 06 فبراير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    سيارة تقتحم مطعم في بورسعيد
  • عرض 4 صورة
    سيارة تقتحم مطعم في بورسعيد
  • عرض 4 صورة
    سيارة تقتحم مطعم في بورسعيد
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بورسعيد- طارق الرفاعي:

اقتحمت سيارة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مطعم في محافظة بورسعيد، مما تسبب في إصابة 2 من الزبائن.

واستقبل مستشفى الزهور، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كلا من: "أحمد أسامة أحمد"، 36 عامًا، مصابًا بكدمات بالجسم، و"حسن فهمي حسن"، 50 عامًا، مصابًا بنزيف في المخ وغيبوبة تامة، إثر اقتحام سيارة ملاكي لمطعم في شارع النصر في بورسعيد وتحطيم واجهته الزجاجية.

جاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، والتحري حول ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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