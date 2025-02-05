قيدها طليقها ليغتصبها صديقه.. بماذا قضت محكمة الإسكندرية في "جريمة الرمل"؟

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل ونجار بالسجن المؤبد، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، لاتهامهما بالتعدي جنسيًا بالإكراه على طليقة الأول.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي، وعضوية كل من المستشار شريف مجدي الجندي، والمستشار رامه سعد طبيخه، والمستشار شريف عبد النبي هجرس، ومحمد أسامة زبيب، وكيل النائب العام، وسكرتير المحكمة سعيد عبد العظيم يعقوب.

ترجع وقائع القضية رقم 8253 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقى ضباط القسم بلاغًا من ربة منزل يفيد تعدي طليقها وآخر عليها جنسيًا داخل الشقة سكنها بدائرة القسم.

ووفقًا لأوراق القضية، طرق المتهم الأول "م.ك.ع" عامل، الشقة سكن طليقته المجني عليها "ن.أ.م" ربة منزل، وبصحبتها صغيرها، وأوهمها برغبته في إعطاء مبلغ مالي لنجله الصغير.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها استجابت له واستقبلته إلا أنها فوجئت باقتحام المتهم الثاني "م.م.ع" نجار، الشقة ودفعاها إلى داخل حجرتها وقيدا يديها حتى خارت قواها وتعدى عليها المتهم الثاني جنسيًا وهتك عرضها بالقوة دون رضاها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.