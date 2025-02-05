جامعة قناة السويس تنظم ندوة توعوية حول صحة العظام وسلامة العمود الفقري

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تنظم كلية العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس ندوة علمية تحت عنوان “صحة العظام وسلامة العمود الفقري”، وذلك يوم الاثنين الموافق 17 فبراير، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، على مسرح رعاية الشباب بمبنى الأنشطة الطلابية.

تقام الندوة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور محمد سرحان، عميد كلية العلاج الطبيعي، وبإشراف تنفيذي من الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور عماد مكرم، مستشار النشاط العلمي.

يشارك في الندوة نخبة من المتخصصين، تضم الدكتور محمد سرحان – عميد كلية العلاج الطبيعي ،الدكتور شريف سكر – رئيس قسم جراحة العظام بكلية الطب ،الدكتور عماد مكرم – مستشار النشاط العلمي.

وسيناقش الخبراء الطرق الصحيحة للحفاظ على صحة العظام، وأحدث أساليب الوقاية من أمراض العمود الفقري، مع تقديم إرشادات حول الوضعيات الصحيحة للمذاكرة والجلوس، وأهم النصائح لتجنب مشكلات الفقرات العنقية وأسفل الظهر لدى الطلاب.

تنظم الندوة الإدارة العامة لرعاية الشباب، تحت إشراف الأستاذ عبد الله عامر، مدير عام الإدارة، والأستاذة سهام داود، مدير إدارة النشاط العلمي.

وتتاح فرصة لجميع طلاب الفرق الدراسية للحضور والاستفادة من المعلومات العلمية المتخصصة، مع إمكانية التسجيل عبر رابط إلكتروني مخصص للحجز، كما يمكن للطلاب الحصول على شهادة معتمدة عند التسجيل في الخانة المخصصة لذلك.

تهدف هذه الندوة إلى رفع الوعي الصحي لدى الطلاب حول أهمية العناية بالعظام والعمود الفقري، في إطار استراتيجية جامعة قناة السويس لدعم الصحة العامة وتعزيز جودة الحياة للطلاب، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية في تنمية الإنسان وبناء أجيال أكثر وعيًا بصحتها.







