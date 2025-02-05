طقس غائم ورياح شديدة.. تقلبات جوية مفاجئة تضرب جنوب سيناء - صور

ارتفاع الموج 6 أمتار.. طوارئ في الإسكندرية استعدادًا لموجة من الطقس السيئ-

جنوب سيناء – رضا السيد:

تعرضت محافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء، لتقلبات جوية مفاجئة تمثلت في طقس غائم على كافة الأنحاء، ورياح شديدة باردة، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لتساقط أمطار.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيان اليوم، أن كافة مدن المحافظة يسودها طقس غائم جزئي ونشاط الرياح الباردة التي تتجاوز سرعتها 47 كيلو في الساعة خاصة بالمناطق الساحلية والظهير الصحراوي، وجرى إعلان حالة الطوارئ القصوى، والتنسيق مع رؤساء المدن بجاهزية المعدات الثقيلة، والتأكد من كفاءتها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ خطة الطوارئ العاجلة في حالة حدوث أي طوارئ مفاجأة.

وأوضح مركز العمليات، أن جميع الطرق والموانئ البحرية مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي، وحالة البحر غير مستقرة لنشاط الرياح و اتجاهها شمالية غربية، وارتفاع الموج يتراوح بين 2 حتى 3 أمتار.

وأشار إلى أنه يجري متابعة مستمرة لمخرات السيول، للتأكد من تطهيرها ورفع الحجارة من أمام السدود الصناعية، ضمن خطة الاستعداد والتأهب المستمر للمحافظة.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة لأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة الصغرى بمدينة رأس سدر 11 والعظمى 22، وفي سانت كاترين الصغرى 1 والعظمى 18، وطور سيناء الصغرى 11 العظمى 20، والصغرى بطابا 11 والعظمى 19، وشرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 23.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود جنوب سيناء طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.