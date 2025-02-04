محافظ السويس يبحث أوضاع المتعاقدين بمديرية الصحة

السويس_ حسام الدين أحمد:

عقد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، اجتماعًا لمناقشة أوضاع العاملين المتعاقدين بمديرية الشئون الصحية السويس، وذلك بعد تلقيه عدة شكاوى منهم لتدني أجورهم وانتظار التعيين منذ عدة سنوات.

شهد الاجتماع حضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، وعبدالعال البدري، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد شريف مدير مديرية الشئون الصحية وعدد من الإداريين والعاملين المتعاقدين بالمديرية.

واستمع المحافظ إلى مطالب العاملين المتعاقدين وأكد حرصه على بحث تحسين رواتبهم بما يحسن أوضاعهم المعيشية بالتعاون مع مديرية الصحة وجهاز التنظيم والإدارة، وذلك بما يتماشى مع الموارد المتاحة.

وأكد المحافظ على أهمية بذل كل الجهود الممكنة لمساندة العاملين وتوفير سبل الدعم المادي لهم، لتحسين ظروفهم الحياتية، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، بما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقديرًا لجهودهم في خدمة القطاع الصحي بالمحافظة.