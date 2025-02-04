انعقاد الاجتماع التأسيسي الأول لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بإقليم القناة وجنوب سيناء

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

عقدت الهيئة العامة للرعاية الصحية اجتماعها التأسيسي الأول لعام 2025، بمقر مجمع الإسماعيلية الطبي، بحضور قيادات الهيئة ومسؤولي المستشفيات في إقليم القناة وجنوب سيناء، وذلك لبحث سبل تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءة المستشفيات.

ترأس الاجتماع الدكتور محمد بدر، بحضور الدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، والدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة والمشرف على فرع الهيئة بجنوب سيناء، إلى جانب مديري الفروع بعدة محافظات.

ناقش الاجتماع محاور عدة، أبرزها تحسين مؤشرات الأداء، وتطوير الكوادر الطبية والإدارية عبر برامج تدريبية متخصصة، وتعزيز القدرة الاستيعابية للمستشفيات، وضمان استدامة سلاسل الإمداد الطبي.

وأكد الدكتور مصطفى شعبان ضرورة وضع خطة تشغيل متكاملة تضمن تحسين الخدمات وزيادة رضا المواطنين، فيما شدد الدكتور محمد بدر على أهمية تبني استراتيجيات الإدارة الحديثة، مع الالتزام بالبروتوكولات العلاجية المعتمدة.

وفي ختام الاجتماع، أشار الدكتور أيمن رخا إلى أهمية التنسيق المشترك بين مستشفيات الهيئة لتعزيز جودة الرعاية الصحية، فيما أعرب الدكتور علي رفعت عن تطلعه لتحقيق تحسن ملموس في الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار جهود الدولة للنهوض بالقطاع الصحي.